Viral: गड्ढे में गिर गया बच्चा, फिर भी 2 दिन तक दूध पिलाती रही हाथी की मां, दिल दहला देगा ममता से भरा ये Video

एक माँ का अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता होता है ये बयां करने की जरूरत नहीं होती. बताना नहीं पड़ता कि अपने बच्चे को कष्ट में देखकर एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती होगी. एक माँ तो यही चाहती है की बच्चे के सारे दुख दर्द वो अपनी झोली में डाल लें और बच्चे को सारी दुनिया की खुशी और आराम मिल सके इसके लिए वो खुद की जान भी न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहती है. ये आलम सिर्फ इंसानों में नहीं है बल्कि जानवर भी अपने बच्चों को लेकर इतने ही संजीदा होते हैं. जानवरों में भी माँ इतनी ही भावुक होती है. गड्ढे में फंसे हाथी और उसके माँ का वीडियो देख आप भावुक हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर शेयर वीडियो में हाथी का बच्चा गड्ढे में जा गिरा. जिसे देख माँ ऐसी बेचैन हुई कि खुद की जान जोखिम में डालकर 2 दिन तक गड्ढे में फंसे बच्चे को अपना दूध पिलाती रही. वक्त बीतने के साथ माँ की सांसें टूटने लगीं. किसी तरह उनका रेस्क्यू किया गया. लेकिन वीडियो का अंत किसी का भी दिल दहला देगा. वीडियो को 8.66 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

The maternal instincts of this elephant are truly inspiring as she selflessly sacrifices herself to protect her baby pic.twitter.com/yTnUlR9FCN

