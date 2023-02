शख्स को उछल-उछल कर दौड़ाने लगा मगरमच्छ, बहादुरी दिखाने घुसा था बाड़े में; पानी के राजा की रफ्तार ने किया दंग

हर जानवर की अपनी एक पहचान और खासियत होती है. उसी के मुताबिक वो जानवर हमेशा हरकतें करता नजर आता है. मगर जब कुछ ऐसा अनोखा दिखे जो फितरत का हिस्सा ना हो, तो लोग अचरज में पड़ ही जाते हैं. ठीक वैसे ही जैसे एक मगरमच्छ का वीडियो तेजी से वायरल हो गया. पानी का राजा यूं तो खतरनाक शिकारी होता है, मगर जमीन पर रह सकने में सक्षम होने के बावजूद उसकी ताकत पानी की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है. ऐसे में थल पर उसकी सुपर स्पीड आपको हैरान कर देगी.

ट्विटर के @TheFigen_ पर शेयर एक वीडियो में पानी का राजा मगरमच्छ चीते, तेंदुए जैसी रफ्तार में दौड़ता नजर आया. असल में वो बाड़े में घुसे एक शख्स को देखकर गुस्सा उठा और उसे दौड़ाने लगा. इस दौरान उसकी रफ्तार हैरानी भरी थी. क्योंकि पानी का यह राजा जमीन पर इतना फुर्तिला शायद ही कभी दिखा होगा. वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

चीते सी रफ्तार में दौड़ता दिखा मगरमच्छ

वायरल वीडियो में एक विशाल मगरमच्छ आपको बाघ और तेंदुए जैसी ज़बरदस्त स्पीड में उछल उछल कर भागता दिखाई देगा. जो कि हैरानी भरा है. असल में मगरमच्छ एक खतरनाक और खूंखार शिकारी होता है, जिसे पानी का राजा भी कहते हैं. इसकी वजह यह है कि पानी में मगरमच्छ की ताकत और रफ्तार ऐसी होती है कि पल भर में बड़े से बड़े शिकार को मात दे देता है. हालांकि जमीन पर भी बेहद आराम से रह लेता है पानी का ये राजा .लेकिन उसकी रफ्तार पानी की तुलना में कम ही रहेगी यहां. ऐसे में जब एक मगरमच्छ जमीन पर हाई स्पीड में दौड़ता दिखा तो लोग अचरज में पड़ गए.

I had never seen a crocodile galloping! Whoa! 😵 pic.twitter.com/a9DbQsc1f5

— The Figen (@TheFigen_) February 2, 2023