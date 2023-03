Video: पिंजरा खुलते ही यूं भागे हिरण, लोग बोले- 'आजादी का अहसास', अधिकारी ने साझा की जंगल की खूबसूरत तस्वीर

जंगल और जानवरों की दुनिया से रूबरू कराने के लिए बहुत से अधिकारी ऐसे है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण साझा करते रहते हैं. कभी कुछ अनदेखा और अनोखा तो कभी बेहद खूबसूरत देखने को मिलता है. ऐसे अधिकारी कभी जानवरों के हक की बात करते हैं तो कभी प्रकृति के नए नए रूप हमें दिखाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ हिरणों की आजादी का अहसास आपको खुशी से भर देगा.

IFS परवीन कासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिरणों के झुंड का ऐसा वीडियो शेयर किया जो पिंजरा खुलते ही ऐसे भागते नजर आए कि कहना पड़ा ‘ऐसी दिखती है आजादी’. जिसका अहसास होते ही हिरण खुशी से दौड़ते दिखे. जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया. वीडियो देख आपका भी दिल खुशी से भर उठेगा.

How freedom looks like. Yesterday. pic.twitter.com/vUx46y8SP4

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 18, 2023