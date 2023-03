जंगल में जमीं झील पर अचानक फंस गया हिरण, मजबूरी में बर्फ़ पर बैठ गया जानवर, फिर यूं किया गया रेस्क्यू

सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो देखना लोगों को बेहद पसंद होता है जानवरों से जुड़ी जानकारियां उनका जीवन रहन-सहन जानने के बेहद इच्छुक होते हैं. वाइल्डलाइफ प्रेमी जाना चाहते हैं कि जानवर कैसे जलवायु में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो बेहद रोचक होते हैं. ये कैसा है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहाँ जमी झील पर हिरण का रेस्क्यू आपको बेहद पसंद आएगा.

ट्विटर के @PierPets पर शेयर एक वीडियो में एक हिरन झील पर जमी बर्फ़ पर इस कदर फंस गया कि बचने का कोई रास्ता उसे नहीं समझ में आ रहा था. बर्फ पर चलना आसान नहीं होता. लिहाज़ा मजबूरी में जानवर जमी झील पर ही बैठ गया. लेकिन तभी एक शख्स की नजर पड़ी और देखिए कितनी सूझबूझ से शख्स ने जानवर का रेस्क्यू किया. वन वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

