हिरण की रफ्तार ने बाघ को दी मात, जान बचाने के लिए ऐसा भागा कि थककर थम गई शिकारी की चाल

सोशल मीडिया पर सिर्फ जानवरों की मस्ती ही देखना पसंद नहीं करते लोग, बल्कि जंगल का संघर्ष और शिकार के वीडिओज़ भी खूब वायरल होते हैं. ज़ो कई बार दहला जाते हैं तो कई बार जीवन के लिए दोनों का संघर्ष दिखाकर प्रेरित भी कर जाते हैं. कभी कभी जंगल के खतरनाक शिकारियों को कम ताकत वाला जानवर भी मात दे देता है क्योंकि जब जान पर बन आती है तो इंसान हो या जानवर वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा ताकत लगाते हैं और कई बार खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं.

ट्विटर के @Saket_Badola पर शेयर वीडियो में एक टाइगर हिरण को देखते ही ऐसे तेज दौड़ने लगा कि जान बचाने के लिए हिरण ने भी पूरा दमखम लगा दिया. वैसे तो टाइगर खूंखार और रफ्तार वाला जानवर होता है, लेकिन हिरण ने ऐसे रफ्तार भरी की टाइगर को मात देकर बच निकला शिकार और थककर ठहर गया बाघ.

Those who feel life comes easy for the top predator, think again.

Even #Tiger makes several unsuccessful attempts before making a kill.

Nothing comes easy in life and in #nature. Only the fittest survives.

VC: Faiz Aftab

Location: Corbett pic.twitter.com/aqtsRIVx7g

— Saket Badola IFS (@Saket_Badola) February 6, 2023