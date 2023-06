टाइगर जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों में एक माना जाता है. वो इतना फुर्तीला और चौबीसों घंटे चौकन्ना रहता है कि उसकी जद से बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाता. चाहे वो नींद में हो या फिर होश में, उससे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी होती है. ऐसे में जब भी किसी ने खूंखार शिकारियों को कमजोर आंकने की गलती की है. उन्हें खतरनाक परिणाम भुगतना ही पड़ा है. भले ही वो जानवर हो या फिर इंसान. अगर यकीन ना हो तो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जरूर देखिए.

ट्विटर अकाउंट @irsankurrapria पर शेयर वीडियो में एक कुत्ते ने टाइगर को कमजोर समझने की गलती कर दी और अगले ही पल टाइगर ने कुत्ते का शिकार कर उसे ऐसा मज़ा चखाया कि वीडियो देखने वाले हैरान हो गए. वीडियो का कैप्शन है- ‘सोते हुए बाघ को इतना हल्के में मत लो’.

सोते टाइगर को कमजोर समझना पड़ा महंगा

वायरल वीडियो में एक खूंखार टाइगर सड़क किनारे सोता दिखाई दे रहा है उसी दौरान एक कुत्ता बगल से चुपचाप गुज़रने की कोशिश करता भी नजर आता है. कुत्ते को लगा था कि गहरी नींद में सोया बाघ उसकी आहट को नहीं भांप पाएगा, और डॉगी चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ. कुत्ते के गुज़रने की आहट मिलते ही टाइगर चौकन्ना होकर उठ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही डॉगी वहीं ठीठक गया, अपने बचाव के लिए वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही टाइगर ने एक ही हमले में उसका काम तमाम कर दिया और गर्दन दबोचकर चलता बना.

Don't take a sleeping tiger so lightly.

T120 tiger from Ranthambore aka killing machine, hv killed even a leopard, sloth bear and hyena.

RTR, Rajasthan

Vc~Lakhan Rana@my_rajasthan @ParveenKaswan @joy_bishnoi @surenmehra @nehaa_sinha @ipskabra pic.twitter.com/m1VwACDJcB

— Ankur Rapria, IRS (@irsankurrapria) June 30, 2022