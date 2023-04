Video: शेरनियों से घिरे दोस्त को बचाने आए भैंसे, देखते ही भाग चलीं 'जंगल की रानियां', लोग बोले- ‘ये है दोस्ती’

जैसे शेर जंगल का राजा होता है ठीक वैसे ही शेरनियां जंगल की रानियाँ कहलाती है. शेर से कहीं ज्यादा फुर्तीली शिकारी होती है शेरनी. एक अकेली शेरनी ही बड़े बड़े जानवरों पर भारी पड़ती है. ऐसे में जब एक साथ पूरा कुनबा किसी जानवर पर उमड़ पड़े तो सोचिए भला उस जानवर की क्या हालत होती होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक जानवर ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की, कि ‘जंगल की रानियों’ को भागने को मजबूर कर दिया और अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो गया.

ट्विटर अकाउंट @AmazingNature00 पर शेयर वीडियो में जंगल की रानियां अकेले भैंसे पर इस कदर टूट पड़ी थी, मानों आज उसका खात्मा करके ही मानेगी. लेकिन ऐसा होने से पहले ही भैंसे के दोस्त ने ऐसी धमक दिखाई कि डर के मारे भागने लगीं खूंखार शेरनियां. वीडियो में ऐसा होते देख लोगों ने कहा- इसे कहते है दोस्ती का दम. वीडियो को 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

Don’t worry when you have friends.

Credit Roaring Earth pic.twitter.com/TovQLU6AXX

— Amazing Nature (@AmazingNature00) April 3, 2023