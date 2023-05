जंगली भालू के साथ फोटो सेशन कराना लड़की को पड़ा महंगा, पोज़ देते देख जानवर ने कर दिया हमला, दिल दहला देगा Video

जंगली जानवर खौफनाक तो होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का शौक इंसानों को बहुत होता है. तभी तो बड़ी तादाद में लोग जंगल सफारी का रुख करते हैं और जंगली जानवरों को एक नजर देखने के लिए घंटों का इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही उन्हें कैमरे में कैद करने की होड़ में जुट जाते हैं. लेकिन कई बार फोटो और कैमरे वाला प्यार महंगा पड़ सकता है. क्योंकि जानवरों को शायद ही बिल्कुल पसंद नहीं है. हद तब हो जाती है जब जंगली और खूंखार जानवरों के साथ लोग खुद की फोटो खिंचवाने में जुट जाते हैं ऐसे में कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं.

ट्विटर अकाउंट @Suggestedvideo पर शेयर वीडियो में एक लड़की भालू के साथ फोटो सेशन कराती नजर आईं. जंगली भालू को देखते ही लड़की ऐसा ललक पड़ी किसके साथ फोटो के लिए गाड़ी से बाहर निकल गई लेकिन जैसे ही भालू ही लड़की को पोज देते देखा, वो इतना भड़क गया कि फौरन लड़की पर हमला करने लगा. जिसे देख दहल जाएंगे आप.

भालू के साथ फोटो खिंचवा रही थी लड़की तभी…

वायरल वीडियो में एक लड़की जंगल सफारी के दौरान जंगली भालू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतनी बेचैन हो गई कि गाड़ी से उतरकर भालू के करीब जाकर खड़ी हो गयी. जिस गाड़ी से लड़की उतरी थी, उसी गाड़ी पर एक कैमरामैन भालू संग लड़की की तस्वीरें कैप्चर करने में जुटा था. लेकिन तभी लड़की को पोज देते देख भालू भड़क गया और बिना देर लगाए लड़की पर हमला बोल दिया. भालू का हमलावर होना था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े होने लगे. मगर गनीमत रही की लड़की फौरन वहाँ से भाग चली. लेकिन अगर वो अपनी जिद न छोड़ती और दोबारा भालू के करीब आने की कोशिश करती, तो मौत निश्चित ही समझिए.

