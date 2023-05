नदी किनारे पानी पी रहा था हिरणों का झुंड, तभी आ धमका खूंखार शिकारी, टाइगर ने एक ही झपट्टे में धर दबोची गर्दन

सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों से जुड़े तमाम वीडियो अक्सर साझा किए जाते हैं. लेकिन कैमरे में कैद शिकार की रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइव तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं. कई बार जंगलों की सैर पर निकले सैलानियों की आंखों के सामने कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की होगी. लेकिन जब वो भयावह दृश्य आंखों के सामने घटता है तो कोई भी उसे अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाता. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां पानी पीते जानवरों पर शिकारी ने किया जोरदार हमला.

आईएफएस धर्मवीर मीणा ने अपने ट्विटर अकाउंट @dharamveerifs पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें हिरणों का झुंड नदी किनारे पानी पी रहा था. तभी टाइगर ने ऐसा धावा बोला कि अफरातफरी मच गई. और झाड़ियों से निकलकर घात लगाए बाघ ने सीधे एक हिरण की गर्दन दबोच डाली, ये सब कुछ एक सैलानी के कैमरे में कैद हुआ. जो सोशल मीडिया पर साझा होते ही वायरल हो रहा है.

झाड़ियों से निकलकर बाघ ने किया हिरण का शिकार

वायरल वीडियो में नदी किनारे पानी पीते हिरण साफ नजर आ जाएंगे. सभी हिरण नदी में बारी बारी से अपनी प्यास बुझाते हैं. फिर घास के मैदान में आकर थोड़ा टहलने लगते हैं. आसपास कोई खतरा न देख सभी हिरण बेफिक्री से वहाँ विचरण करने लगते हैं. लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रही है. लिहाजा उनकी बेफिक्री का फायदा एक खूंखार शिकारी ने उठाया और झाड़ियों के पीछे काफी देर से घात लगाकर बैठे टाइगर ने ज़ोरदार झपट्टा मारकर झुंड में से एक हिरण को दबोच लिया.

Bushes and grasslands are great ally for predators.

— Dharamveer Meena, IFS🌲 (@dharamveerifs) May 12, 2023