Viral: तालाब में मस्ती करते बच्चों पर टूट पड़ा हिप्पो, देखते ही डर के मारे भाग चले सारे, दिल दहला देगा Video

सोशल मीडिया पर जानवरों के हमले आपने न जाने कितनी ही बार देखे होंगे. कई बार खतरनाक शिकारियों को शिकार करते भी देखा होगा. मगर यूं घात लगाकर और चालाकी से हमलावर हो तो जानवर कैमरे में कम ही कैद होते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां आमतौर पर पानी का शांत जानवर अचानक ऐसा हमलावर हुआ कि देखने वाले दंग रह गए. घटना को कैमरे में कैद करने वाला भी दहशत में आ गया क्योंकि हमला बच्चों पर हुआ था.

ट्विटर अकाउंट @TerrifyingNatur पर शेयर वीडियो में कुछ बच्चे तालाब में नहाते दिखाई दे रही हैं. तीन बच्चे पानी में एक साथ मस्ती भी कर रहे हैं, तभी एक दरियाई घोड़ा चुपके से आया और उन पर अटैक कर दिया. जिसके बाद डर के मारे सभी बच्चे वहाँ से भाग चले. वीडियो को 13 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

पानी में मस्ती करते बच्चों पर हिप्पों का हमला

वायरल वीडियो में 3 बच्चे तालाब में छलांग लगाकर मस्ती करती दिखाई दे रहे हैं. लेकिन उनकी मस्ती पर तब अचानक ग्रहण लग गया, जब तालाब में घात लगाकर बैठे दरियाई घोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया. पानी के शांति जानवर का एकाएक ये खूंखार रवैया देख बच्चे दहशत में आ गए और फिर अफरा तफरी की स्थिति बन गई. वीडियो में हिप्पो का हमला देखकर बच्चों की मस्ती रिकॉर्ड कर रहा शख्स भी हड़बड़ा गया. जिसके हाथ का कैमरा डगमगाता दिखाई दिया.

