नन्हें जानवर ने शिकारियों को दी शिकस्त, 3 तेंदुओं के चंगुल से निकल भागा हनी बेजर, वीडियो में दिखी शिकार की जीत

सोशल मीडिया पर जंगल की दुनिया और जानवरों से जुड़े ऐसे तमाम वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो आपको हैरान परेशान तो करते ही हैं साथ ही कई ऐसा सबक और सीख भी दे जाते हैं जो इंसानों से नहीं मिल पाता. साथ ही वीडिओज़ इतने मजेदार भी होते हैं जिसे देखना लोगों को बेहद पसंद होता है यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाते हैं आप में इन दिनों कैसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ नन्हें जानवर ने शिकारियों को शिकस्त देकर लोगों को कभी हार ना मानने की प्रेरणा दी है.

आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हनीबैजर नाम का एक नन्हा सा जानवर तीन तीन खूंखार तेंदुओं के चंगुल से निकल भागता है. वो छोटा सा जानवर अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर शिकारियों को मात देने में कामयाब रहा. वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे अब तक 80,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

नन्हे जानवर से हार गए खूंखार शिकारी

वीडियो में तीन खूंखार तेंदुए एक छोटे से जानवर का शिकार करने की पुरज़ोर कोशिश करते देखे जा सकते हैं. जो जानवर पर लगातार हमला कर रहे थे. नन्हे जानवर का नाम है हनीबैजर. लेकिन वो जानवर कितना हिम्मती और समझदार हैं कि बार बार शिकारियों के चंगुल में फंसने के बाद भी वो बचने की उम्मीद और कोशिश नहीं छोड़ता. बल्कि डरकर हार मानने की बजाय लगातार कोशिश बनाए रखता है और आखिरकार तीन-तीन तेंदुओं की मजबूत पकड़ से खुद को बचाने में कामयाब हो ही जाता है.

The Field Marshal takes on three big cats & comes out victorious 😊😊

Honey Badger is the most fearless animal. Their skin is thick & remarkably loose, allowing them to turn and twist freely letting them attack even when held by the neck. Immune to snake venoms & Scorpions bites. pic.twitter.com/CHTN5xfwxK

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 4, 2023