आलमारी में छुपा था किंग कोबरा, देखते ही शख्स ने बना दिया पंखा! लोग बोले-'स्नेक बाइट से बचने का जबर तरीका'

सांप की कोई भी प्रजाति हो उसे देखते ही लोग भय से कांप उठते हैं. बहुत से सांप ऐसे होते हैं जिनका जहर पलभर में जान ले लेता है. तो वही कुछ सांप जहरीले नहीं होते लेकिन लोग देखते ही डर से ही सदमे में आ जाते हैं. ऐसे में इतना तो ज़ाहिर है कि सांप एक बेहद जहरीला और खतरनाक जीव है, जो आम लोगों में दहशत भरने के लिए काफी होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे खतरों से खेलना बेहद पसंद होता है. ऐसे कुछ धुरंधर सांप से खिलौनों की तरह खेलते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां शख्स ने सांप को चकरघिन्नी बना दिया.

ट्विटर अकाउंट @HumanAreMetal पर शेयर वीडियो में एक शख्स ने किंग कोबरा को पकड़कर ऐसा नचाया कि देखकर पंखा भी शरमा जाए. किंग कोबरा शख्स की आलमारी में छुपकर बैठा था. जिसे खींचकर बाहर निकाला, फिर चकरघिन्नी की तरह घुमा दिया. वीडियो को 47 हज़ार व्यूज़ मिले.

