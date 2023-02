बिल्ली को देख निकल गई तेंदुए की हेकड़ी, दहाड़ना भूल दुबकने लगा शिकारी, देखिए वायरल वीडियो

जंगली शिकारी अक्सर ही छोटे जानवरों पर भारी पड़ते हैं. उन्हें देखते ही ऐसे दौड़ाते हैं कि फिर जान लेकर ही मानते हैं. मगर कई बार कुछ ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है जहां बेचारा शिकारी ही डरा सहमा सा नजर आने लगता है. ये इस पर निर्भर करता है कि हालात किसके पक्ष में है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां खूंखार तेंदुआ बिल्ली के आगे डरा सहमा और दुबका सा दिखाई दे रहा है. जिसे देख लोग खूब मज़े ले रहे हैं

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें एक तेंदुआ कुएं में फंसा दिखाई दिया. गहरे कुएं में पानी भरा है, ऐसे में उस में गिरा तेंदुआ भागने का रास्ता नहीं खोज पा रहा. कि तभी कुएं में उसका सामना बिल्ली मौसी से हो गया. जिसे देखते ही बेचारा शिकारी दुबक गया. ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को 1.32 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

In that moment of life and death, your survival is most important than anything else. A leopard fell into a well while chasing a cat..

Video Via: @ranjeetnature #Survival #wildlife #nature @MahaForest @susantananda3 pic.twitter.com/ikZ5HdI4b4

