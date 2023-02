तेंदुए को भारी पड़ी बाघ के इलाके में सेंधमारी, ताक लगाकर बैठा और मौका मिलते ही मारा झपट्टा, देखिए वायरल वीडियो

वाइल्डलाइफ से जुड़े वीडियोज हमेशा ही बेहद दिलचस्प होते हैं. जिसके जरिए हमें जंगली जानवरों तेवर-प्रवृत्ति और जंगल के जीवन के बारे में पता चलता है. बाघ और तेंदुआ दोनों ही जंगल के खूंखार शिकारी होते हैं ये तो सब जानते हैं. लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि जिस तेंदुए को हम बेहद तेज़ समझते हैं वो बाघ के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है, अगर नहीं तो इस वायरल वीडियो में देख लीजिए दोनों का आमना सामना.

आईएफएस सुशांत नंदा ने ट्विटर पर दो खूंखार शिकारियों के आमने सामने का वीडियो साझा किया. तेंदुआ टाइगर के इलाके में घुसपैठ करता है जिससे खफा टाइगर ताक लगाकर उसका इंतजार में बैठ जाता हैं फिर मौका मिलते ही इस पर ऐसा झपट्टा मारता है कि बेचारा तेंदुआ डर के मारे सरेंडर कर देता है.

This face off between the tiger & leopard is bit unnatural.

What do you think as to why both backed up without attacking each other. Peaceful coexistence? pic.twitter.com/O7yTkkFYil

