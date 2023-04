उछलते बंदरों पर तेंदुए ने पेड़ से लगा दी छलांग, एक ही बार में लपक लिया शिकार, शिकारी की फूर्ती कर देगी हैरान

चाहे कोई शिकारी कितना ही फुर्तीला और तेजतर्रार ना हो. बंदर उसे थका ही मारते हैं. क्योंकि बंदर इतनी फुर्तीली और लचीले होते हैं कि यहाँ वहाँ छलांग लगाना क्या उछल कूद करना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन भारी भरकम शिकारियों के लिए ये आसान नहीं होता है. यही वजह है कि बंदरों का शिकार करने के लिए शिकारियों को खूब मशक्कत भी करनी पड़ती है. लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है. एक वायरल वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब बंदरों के शिकार के लिए तेंदुए ने ऐसी छलांग मारी कि पहली बार में ही निशाना अचूक रहा.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वाइल्डलाइफ वीडियो शेयर किया, जिसमें तेंदुए को पेड़ों पर उछल रहे बंदर की शिकार के लिए छलांग लगाते देख आप हैरान रह जाएंगे. तेंदुए की फूर्ति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, कि उसने दूसरे पेड़ से एक ही बार में ऐसी छलांग लगाई कि बंदर को लपककर चलता बना. 1.83 लाख से कहीं ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

