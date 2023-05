Video: शिकार करने में हुई ज़रा सी चूक, तो गुस्से से छटपटा उठा मगरमच्छ, नजरों के सामने से निकल गया ज़ेब्रा

मगरमच्छ कितना खूंखार और खतरनाक शिकारी होता है ये तो सभी जानते हैं. आप भी बखूबी जानते हैं कि पानी में इस शिकारी की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है. पानी में या उसके इर्द गिर्द आए शिकार को वो बिल्कुल भी जाने नहीं देता. एक ही झटके में हमला कर बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेता है मगरमच्छ. अब तक मगरमच्छ के चंगुल से किसी शिकार का बच निकलना शायद ही किसी ने देखा हो. ऐसे में जब इस सफलतम शिकारी के हाथ से एक अच्छा खासा तंदुरुस्त शिकार आसानी से निकल गया तो उसके झल्लाहट कैमरे में देखने को मिली.

ट्विटर अकाउंट @Funnywows पर शेयर वीडियो में एक मगरमच्छ शिकार में हुए देरी से ऐसा छटपटाया, कि लगा जैसे, किसी जिद्दी बच्चे के हाथ से उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया गया हो. बच्चे जिस तरह के हाव भाव दिखाते हैं, ठीक वैसा ही ये मगरमच्छ भी पानी में करता नजर आया. इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं. जिसमें मगरमच्छ को फ्रस्ट्रेटेड क्रोकोडाइल की संज्ञा दी गई.

I have never seen a frustrated croc before 😂 pic.twitter.com/qmiNc1Q8jg

— Funny Animals (@Funnywows) April 30, 2023