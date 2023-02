बच्चे को सड़क पार करना सिखाती दिखी हाथिनी, लोगों ने कहा- मां ही होती है सबसे अच्छी शिक्षक; दिल जीत लेगा वीडियो

मां चाहे इंसान हो या जानवरों की प्रजाति से हो बच्चों की सुरक्षा उनका ख्याल रखना और उनकी हिफाजत करना उनका पहला कर्तव्य होता है जिसे वह बखूबी निभाती हैं. जिसतरह एक मां अपने बच्चों को प्यार कर दुलारती है और उसे हर मुश्किल से बचाए रखने के लिए जुटी रहती है ठीक वैसे ही जानवर भी करते हैं वहां भी मां अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ करती है उन्हें समझाना सीखाना और प्रशिक्षण देकर तैयार करना माँ की ही जिम्मेदारी होती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक हथिनी बच्चे को सड़क पार करना सीखाती दिखी.

ट्विटर के @supriyasahuias पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक हथिनी अपने बच्चे को सड़क पार करने के गुर सिखाती दिखाई दे रही है. वीडियो जंगली इलाके का है, जहां सड़क पर जाने से पहले हाथी बच्चे को घेरकर खड़ी हो जाती है और फिर जब उसे लगता है कि सब कुछ सुरक्षित हैं तो बच्चे को अपने साये में छुपाकर आगे बढ़ती है. ये वीडियो बेहद ही क्यूट हैं जो लोगों का दिल जीत रहा है.

मां ने बेबी हाथी का सिखाया रोड क्रॉस करना

सोशल मीडिया पर लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है जहां एक हाथी अपने झुंड से निकलकर बच्चे को सड़क पार करना सीखा रही है. अपने झुंड से निकालकर हथिनी बच्चे को आगे ले जाती है. सड़क पर मां-बच्चा कुछ देर ठहरते हैं जिसे देखकर लगता है मानो हथिनी बच्चे को कुछ ज़रूरी निर्देश दे रही हो और कुछ ही देर बाद जब वो आश्वस्त हो जाती है कि सड़क पूरी तरह सुरक्षित है तो वो बच्चे के साथ आगे बढ़ जाती है और सड़क पार कर लेती.

Mother elephant seems teaching her baby how to cross the road.A sad reality

Video- Santhanaraman pic.twitter.com/Nmn1mrhFvv

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 30, 2023