Viral Video: पहाड़ पर तेजी से भागते नजर आए ‘भूत’, शिकार को देखते ही ऐसी बढ़ाई रफ्तार, देखने वाले हो गए हैरान

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े अक्सर ही कई वीडियो ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो आपको हैरान भी करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारीयों से रूबरू भी करवातें हैं. कई बार जंगली जानवरों की मूल प्रवृत्ति यानी शिकार और जीवन का संघर्ष देखकर आपके रोंगटे खड़े भी हो सकते हैं. तो कई बार कुछ जानवरों की तेजी फुर्ती और चालाकी देख कर लोग प्रभावित भी हो जाते हैं और ऐसे वीडियो और बार बार साझा करने को मजबूर हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से न सिर्फ साझा किया गया बल्कि उसे देखने वाले बार बार देख भी रहे हैं. जिसमें स्नोलेपर्ड कर रहा है शिकार.

ट्विटर अकाउंट @the_wildindia पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पहाड़ी भूतों को भागते देखकर आप दंग रह जाएंगे. जैसे जैसे कैमरा ज़ूम होता गया नजर आने लगे वो शातिर शिकारी जो ऊंची पहाड़ी से अपने शिकार पर घात लगाकर भागते नजर आए. असल में पहाड़ों के शेर ‘भूत’ ही कहलाते हैं जिनकी रफ्तार देखने लायक होती है.

शिकार के पीछे भागते दिखे पहाड़ी शिकारी

तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में आपको एक शख्स अपने कैमरे की नजर से आपको दिखा रहा है ऊंची पहाड़ियों के वो नजारे, जहाँ जैसे जैसे कैमरा ज़ूम होते गया, वैसे वैसे कुछ आकृतियां तेजी से यहाँ वहाँ भागती नजर आईं और जैसे ही क्लोज़ अप शॉट नजर आया दिखे देर सारे ‘पहाड़ी भूत’ जो तेजी से शिकार के पीछे भाग रहे थे. असल में हिम तेंदुआ यानी की स्नो लेपर्ड को ‘पहाड़ों का भूत’ भी कहा जाता है. जो अपने शिकार के पीछे ऐसे भाग रहे थे. जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे.

Ghost of the mountains. Most Agile hunters. Snow leopard hunting near Ullay a Shyapu Ladakh Urial on 13th March. Sharing as received. pic.twitter.com/XginjJNOSS

— The Wild India (@the_wildindia) March 15, 2023