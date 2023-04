खूंखार मगरमच्छ को खाना खिलाते दिखा शख्स, देखते ही हिल जाएंगे आप, लोग बोले- ‘पहले कभी नहीं देखा ऐसा’

मगरमच्छ कितना खतरनाक होता है ये बताने की जरूरत नहीं है. जबरदस्त शिकारी होने के साथ ही वो पानी के राजा भी कहे जाते हैं. हालांकि जमीन पर भी वो बखूबी शिकार को अंजाम दे ले जाते हैं. उनकी जबड़ों की पकड़ में आने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन सा हो जाता है यही वजह है कि उन खूंखार शिकारियों से हर कोई दूर ही रहना चाहता है. मगरमच्छ ऐसे जानवर होते हैं जो न जाने कितनी ही बार अपने ही केयरटेकर या फिर ट्रेनर्स पर हमलावर होते देखे गए हैं. उनसे दोस्ती की या फिर उन्हें पालतू बनाने की उम्मीद न के बराबर होती है.

ट्विटर अकाउंट @cctvidiots पर शेयर वीडियो में एक शख्स को मगरमच्छ के साथ बेहद तसल्ली भरे अंदाज में देखकर आप दंग रह जाएंगे. मगरमच्छ को देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं उन शिकारियों को वो शख्स हाथ से खाना खिला रहा था.वीडियो को 14 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

