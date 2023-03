Viral Video: शख्स के साथ सोते दिखे खूंखार चीते, देखने वालों की अटकी सांसे, इंसान की दिलेरी देख खड़े हुए रोंगटे

सोशल मीडिया पर अक्सर ही जानवरों के एक से एक वीडियोज़ देखने को मिलते हैं. कई बार इंसान और जानवरों के बीच आपको ऐसी जुगलबंदी देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देगी. यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इंसान खूंखार जानवर से डर क्यों नहीं रहा द वाले शिकारी है उसे साथ में रखकर इंसान बेखौफ़ कैसे हो सकते हैं. मगर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं और उन जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं जिन्हें दूर से देखकर ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में एक शख्स एक साथ कई खूंखार चीतों के साथ आराम से सोता नज़र आया तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए. वीडियो में शख्स और चीते एक दूसरे के साथ इतने बेखौफ थे कि यकीन नहीं हो रहा था कि वो जानवर और इंसान इतनी गजब दोस्ती है.

