बच्चे पर छाया खतरा तो मगरमच्छ से भिड़ गई हथिनी, किया ऐसा हाल कि भाग चला शिकारी, लोग बोले- ‘मां ऐसी ही होती है’

माँ कोई भी या कहीं भी क्यों ना हो, अपने बच्चे के लिए वह हमेशा एक सुरक्षात्मक आवरण बना कर रखती है. जिसमें ज़रा भी सेंधमारी की भनक लगी, तो माँ बौखला उठती हैं. फिर अपनी फिक्र किए बगैर माँ हर उस खतरे से लड़ जाने को तैयार हो जाती है, जो उसके बच्चे की तरफ बढ़ती नजर आते हैं. इसमें इंसान और जानवर बराबर हो जाते हैं जहाँ एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए जान न्योछावर करने को तैयार रहती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ हथिनी ने बच्चे के लिए बड़े शिकारी को मात दे दी.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जंगल का एक वीडियो साझा किया है. जिसमें अपने बच्चे को खतरे में देखते ही हथिनी एक्टिव हो गई और तालाब में मौजूद मगरमच्छ को ऐसा सबक सिखाया कि बेचारा ‘पानी का शिकारी’ भाग खड़ा हुआ. वीडियो देखकर लोगों ने कहा- ‘मां ऐसी ही होती है’.

The extent to which elephants can go in protecting their calves is mind boggling. Here is a small incidence. The Crocodile had to surrender 👌 pic.twitter.com/ntbmBtZm9F

