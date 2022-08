समंदर किनारे एकदूजे के गले मिलती दिखी 2 बड़ी छिपकलियां, कैप्शन दिया- ‘तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन’

किसी भावनाविहीन शख्स को देखकर हम उसे ताना मार देते हैं की वो बिल्कुल जानवर है. अमूमन एक धारणा है कि जानवरों में भावनाएँ नहीं होती, लेकिन कैमरे में ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरें कैद हैं जो यह साबित करती है कि जानवरों में न सिर्फ भावनाएँ होती है बल्कि वो प्यार जताना और पाना भी चाहते हैं. ममता, प्यार, दुलार का एहसास वो बखूबी समझते हैं.

Wildlife viral series में आईएफएस सुशांत नंदा ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें समंदर किनारे छिपकली की प्रजाति के दो बड़े जानवर एक दूसरे को गले लगाते दिखे. लहरें आती जाती रही लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. वीडियो पर कैप्शन दिया गया- ‘तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन…. जानवरों में भावनाएं होती हैं. वे हमारे सम्मान और सहानुभूति के पात्र हैं’.

समंदर किनारे गले लगते दिखी दो बड़ी छिपकलियां

समुद्र किनारे गले लगते दो जानवरों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों ने इसे खूब पसंद किया.और ये भी माना कि जानवर प्यार करना और जताना दोनों बखूबी समझते हैं और जानते हैं. फीलिंग्स की कद्र करना भी उन्हें आता है. आईएफएस सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करने कैप्शन में लिखा कि.. जानवरों में भावनाएं होती हैं. ‘वे हमारे सम्मान और सहानुभूति के पात्र हैं’. जिसे लेकर लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं व्यक्त की और बताया कि ये वीडियो उनके दिल को छू गया.जानवरों के बीच का प्यार लोगों को इमोशनल कर गया. वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वीडियो की तुलना प्यार से नहीं बल्कि झगड़े से की. कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि झगड़े के बाद का ये शांति प्रस्ताव था. तो कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को झगड़े के बीच का ब्रेक टाइम बताया. वहीं एक यूज़र ने तो लिखा कि- ‘यहां मनुष्यों की भावनाओं की कदर ही नहीं होती है’.

Tere Mere Beech Mein Kaisa Hai Yeh Bandhan…

Animals have emotions. They deserve our respect & empathy 💕

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 3, 2022