सिर पर टोपी, आंख पर चश्मा और जूस का गिलास थामे दिखा, हीरो नहीं ये अंदाज़ है एक चिंपांजी का

हम जब भी किसी इंसान को उसकी बेतरतीबी के लिए ताना मारते है तो उपमा देते हैं जानवर की. कहते हैं उसका रहन सहन तो जानवर की तरह है उसे तो किसी काम का ढंग ही नहीं. लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसे देखने के बाद आप अपनी धारणा और ताना दोनों बदल देंगे. स्टाइल और टशन ऐसा की बड़े बड़े हीरो और मॉडल्स को भी मात दे दे. ऐटिट्यूड ऐसा मानो कोई सेलिब्रिटी हो. बात एक चिंपांजी की हो रही है.

ट्विटर के @CreatureArena पर शेयर एक वीडियो में चिंपांजी का अंदाज देखकर आप दंग रह जाएंगे. किसी हीरो की तरह वो फुल स्टाइल में था. ऐटिट्यूड भी सेलिब्रिटी से कम नहीं था. सिर पर टोपी आंख में चश्मा और हाथ में जूस का गिलास थामे वो खुद को मॉडल समझ रहा था. वीडिओ को 87 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले.

चिम्पैंजी के अंदाज ने लूट लिया लोगों का दिल

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियोज भरे पड़े हैं जो बेहद आकर्षक और एंटरटेनिंग होते हैं. लेकिन जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसका अंदाज ही निराला है. विडिओ एक चिम्पैंजी का है जो जानवर होकर भी अपने स्टाइल और फैशन से इंसानों और सेलिब्रिटीज़ को मात दे रहा है. रंगीले और निराले चिम्पांजी ने सिर पर टोपी आंख पे चश्मा और हाथ में जूस का ग्लास लेकर लोगों को दंग कर दिया. इन सब के बाद बैठने का अंदाज ऐसा मानो कहीं का शहंशाह हो. आखिर इतने स्टाइल और फैशन में कहीं कोई और जानवर रहता है भला. कभी कभी इनकी ऐसी इंसानी हरकतें देखकर वाकई इनमें अपने पूर्वज वाली बात दिखने लगती है. हरकतें और मूड काफी मेल खाता है इंसानों से.

This dude is like an Urban model…Swagy. https://t.co/G6nliFgZh0

Unnatural behavior, he should be in the wild. Not cute or funny. Cruel. https://t.co/EwZ5an27Qi

— Diana (@dianamdo55) September 3, 2022