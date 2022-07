बॉडीबिल्डर बनने चला कुत्ता, ट्रेड मिल पर दौड़कर पसीना बहाता कैमरे में हुआ कैद

फिटनेस किसे अच्छी नहीं लगती, कौन ऐसा होगा जो खुद को हमेशा फिट और एक्टिव नहीं देखना चाहता होगा. हां मगर ये बात और है कि ऐसा चाहने वाला हर इंसान इसके लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहता. कुछ लोग तो चाहते तो बहुत हैं कि तोंद अंदर हो जाए, बॉडी सलमान की तरह हो जाए उसके लिए बाकायदा जिम की मेंबरशिप लेते हैं, फिर समय बचाने केनाम पर ट्रेडमिल भी घर ले आते हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन एक कुत्ता हर हाल में खुद को बॉडीबिल्डर बना के ही मानेगा जिसके लिए उसने पसीना बहाना शुरु कर दिया है.

Wildlife Viral Series में फिटनेस प्रेमी कुत्ते को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. मगर एक कुत्ता ऐसा भी है जो शायद सिक्स पैक ऐब्स बनाकर ही दम लेगा. @Laughs_4_All के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में कुत्ता घर की लॉबी में ट्रेडमिल पर जमकर दौड़ लगाता नज़र आया. उसे ऐसा करते देख लोगों को खूब मज़ा आया. कुछ यूज़र्स तो कहने लगे कि ये डॉगी उनसे ज्यादा मेहनती है.

सेहत को लेकर इतनी डेडिकेशन वाले दिखते ही नहीं

वीडियो एक घर का है जहां शायद किसी पड़ोसी ने फिटनेस लवर डॉग का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया. और सोशल मीडिया पर आते हैं सेहत के लिए मेहनत करते कुत्ते को देख लोगों की आंखे फटी की फटी रह गई. दरअसल घर की लॉबी में रखे जिस ट्रेडमिल पर घर के किसी सदस्य को देखे जाने की उम्मीद थी वो तो शायद ही कभी पूरी हुई होगी. मगर मालिक का ईमानदार औऱ वफादार डॉगी मालिक का काम बखूबी पूरा कर रहा था. जी हां, एक कुत्ता ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहा था. बिल्कुल वैसे ही ही जैसे प्रॉपर वॉक की जाती है. बस एक कुत्ते को ट्रेडमिल पर भागते देखना था कि बहुत से लोगों को अपने दिन याद गए. कई लोगों को बार-बार टूटती फिटनेस कमिटमेंट की याद आ गई तो कुछ लोगों को याद आया कि उन्होंने भी ऐसी ट्रेडमिल खरीदकर घर पर सजा रखी है. बस इस्तेमाल करना याद नहीं रहता.

Just getting in some morning exercise… pic.twitter.com/oIfXUfcAvo

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) July 4, 2022