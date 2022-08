तालाब में बैठकर 'पूल पार्टी' का मज़ा लेता दिखा बाघों का परिवार, एक दूसरे के साथ आनंद में दिखे टाइगर

बाघों की घटती संख्या पूरे विश्व के लिए एक संकट है. जिसके लिए कई विभाग पूरी तल्लीनता से जुटे रहते हैं. बाघ की एक झलक पाने के लिए लोग टाइगर रिज़र्व में घंटों बिता देते हैं. कई बार के पर्यटन के बावजूद कुछ लोगों को बाघ को देखने के सपने को पूरा करने का मौका नहीं मिलता. ऐसे में ज़रा सोचिए एक साथ कई बाघ नजर आ जाए तो कैसा हो? उन लोगों के लिए कैसा होगा वो पल जब एक ही फ्रेम में टाइगर पूरे परिवार के साथ मस्ती करता दिखेगा?

Wildlife viral series- IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टाइगर्स की ‘पूल पार्टी’ का वीडियो शेयर किया. बाघ अपने पूरे परिवार के साथ टाइगर रिज़र्व के अंदर एक तालाब में आनंद लेते नज़र आए. मॉनसून में जमा पानी में एक साथ इतने टाइगर्स को देखना यूजर्स के लिए तोहफे से कम नहीं.

टाइगर ने परिवार के साथ की ‘पूल पार्टी’

टाइगर्स की पूल पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसने भी एक तालाब में टाइगर को पूरे परिवार समेत बैठे देखा उनका तो दिन बन गया. वीडियो एक टाइगर रिज़र्व का है, जहां मॉनसून के चलते बने तालाब में टाइगर्स ने पूरा दिन बिता दिया. बिताते भी क्यों नहीं मॉनसून होते हुए भी गर्मी भी तो प्रचंड है. ऐसे में टाइगर्स को भी एक बहाना मिल गया सपरिवार पूल पार्टी का लुत्फ उठाने का. फिर क्या था सारे के सारे एक ही तालाब में घुस गए. कोई इस कोने, तो कोई उस कोने अपनी-अपनी जगह खोज कर बैठ गया वहीं एक ने काफी तलाश के बाद एक पत्थर को अपना ठिकाना बनाया.

Our tiger reserves are source of water to billions of Indian’s as many major river originates from them.

Success of tiger conservation in India is key to our water & food security.

Here a family of the big cat enjoying the onset of monsoons 💕💕

(As received from a colleague) pic.twitter.com/cnIk5A8ud2 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 9, 2022

‘एक फ्रेम में इतने सारे टाइगर देखकर अच्छा लगा’

IFS सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन लिखा- “हमारे टाइगर रिजर्व अरबों भारतीयों के लिए पानी का स्रोत हैं क्योंकि कई प्रमुख नदियां उनसे निकलती हैं. भारत में बाघ संरक्षण की सफलता हमारे जल और खाद्य सुरक्षा की कुंजी है. यहाँ बड़ी बिल्ली का एक परिवार मानसून की शुरुआत का आनंद ले रहा है.” यहां एक यूजर ने लिखा- ‘बिल्कुल. हम हमेशा कहते हैं कि अगर जंगल में बाघ होगा तो शहर को पानी मिलेगा. तो किसी ने लिखा- ‘ऐसा दुर्लभ लेकिन खूबसूरत नजारा, डुबकी लगा रहे अनमोल बाघ’. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- एक फ्रेम में इतने सारे टाइगर देखकर अच्छा लगा.

Tags: Ajab Gajab news, Amazing wildlife video, Khabre jara hatke, Viral Video on Social Media