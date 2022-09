खाना खिलाकर बच्ची ने शुतुरमुर्ग को लगाया गले, सफारी की सवारी में खुद को छुड़ाता दिखा परिंदा

जिन लोगों को जानवरों से बेहद लगाव होता है वो उनसे मिले और उनके नजारे का लुत्फ उठाने के लिए अक्सर किसी नेशनल पार्क या सफारी का दौरा करना पसंद करते हैं. जहां जानवरों से उनका सीधा संपर्क हो सके जो ऐडवेंचरस भी होता है और सेफ भी. जहां बेहद करीब से अलग अलग प्रजातियां के जीव जंतुओं को देखा और महसूस किया जा सकता है. लेकिन सुरक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जानवरों को तंग किया जाए जानवर खूंखार होते हैं वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ट्विटर के NowThis पर शेयर एक वीडियो में टेनेसी सफारी पार्क की सवारी के दौरान बच्ची ने शुतुरमुर्ग को कस के गले लगा लिया. शुतुरमुर्ग बच्ची के पास खाना खाने की लालच में आया था जिसे देख बच्ची मचल उठी फिर मना करने के बाद भी शुतुरमुर्ग को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई.

3-year-old Emma got up close with an ostrich at the Tennessee Safari Park in Alamo, TN 😅

‘We are all scared of the ostriches, but not her,’ said Emma’s mom Tabatha Lynn Collins, via Storyful. ‘She kept saying she wanted to hug the big bird, and she did. We were all stunned.’ pic.twitter.com/wdnOT7nxPt

— NowThis (@nowthisnews) September 21, 2022