दोस्त की पीठ पर सवार होकर चोरी की कोशिश, फिर भी चिप्स लूटने में नाकाम रही कुत्ते-बंदर की जोड़ी

सोशल मीडिया पर यूं तो जानवरों से जुड़े वीडिओज़ लोगों को बेहद पसंद आते हैं. जिसमें सबसे ज्यादा तादाद उन पालतू जानवरों की होती है, जो ट्रेनिंग के बाद एक से एक मजेदार हरकतें करते कैमरे में कैद हो जाते हैं. या फिर जंगली जानवरों का नैचुरल अंदाज़ वाह-वाही लूटता हैं. लेकिन कभी कभी सड़कों पर यूं ही घूमने वाले जानवर भी कुछ ऐसा मज़ेदार कर जाते हैं जिसे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सकते ऐसे वीडियोज लोगों की दिनभर की थकान दूर करने में मददगार होते हैं.

ट्विटर के @hussain_tarana नाम के अकाउंट पर शेयर एक वीडियो में कुत्ते की पीठ पर सवार बंदर चिप्स चोरी की कोशिश करता दिखाई दिया. दोनों ने मिलकर चोरी का प्लान तो बनाया मगर चिप्स का पैकेट इतना मजबूत था कि बंदर उसे काट नहीं पाया. क्राइम पार्टनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

The 🐒 trying to pick up a packet of chips with the help of 🐕 is the cutest thing you will watch today ❣️❣️. #goodmorning #dog #dogs #monkey #monkeys #animal #AnimalLovers #cute #lovable #adorable #friendship #bond #team pic.twitter.com/bkMAEU13NC

— Tarana Hussain (@hussain_tarana) May 8, 2022