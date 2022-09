बेबी ऐलिफेंट की मस्ती से परेशान हो गया सफाईकर्मी, खेलने की धुन में काम में डालता रहा रोड़ा

बच्चा इंसान का हो या फिर जानवर का उनका मन एक जैसा ही होता है. मस्ती करना, शरारत करना, लोगों को परेशान करना उनकी मूल प्रवृत्ति होती है. तभी तो कई बार जानवरों से जुड़े भी कुछ ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, जहां जानवरों के बच्चों के अंदर इंसानी बच्चों वाली फितरत दिखाई दे जाती है. वह भी वैसे ही शरारतें और मस्ती करते हैं जैसा इंसान के बच्चे. और उन्हीं की तरह बहुत क्यूट लगती है जानवरों की भी हरकतें. इंटरनेट पर ऐसे ही मस्तीखोर बेबी एलिफैंट का वीडियो वायरल हो रहा है.

Wildlife viral series में ट्विटर के @_TheFigen पर शेयर वीडियो में मस्तीखोर बेबी एलीफैंट को देख आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे. हाथियों के बाड़े में सफाईकर्मी सफाई करने पहुंचता है लेकिन बेबी हाथी को उसके साथ खेलने का मन था, छोटा हाथी मस्ती के मूड में था लिहाजा वह बार बार सफाईकर्मी के काम में रोड़ा अटकाता रहा. लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया.

बेबी को खेल पसंद है

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाथी का बच्चा ऐसी मस्ती करता नजर आया कि उसे देख लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ बाड़े में था जहाँ सफाईकर्मी आया तो बच्चे एलिफेंट को लगा कि कोई उसके साथ खेलने वाला मिल गया. लेकिन जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, हाथी का बच्चा उसे बार बार परेशान करता रहा वो जिस ओर सफाई करने जाता बच्चा वहीं आकर खड़ा हो जाता. कभी उसके आगे-पीछे जाकर काम में रोड़ा अटकाता. कई बार तो उसे धक्का मारकर बाड़े के किनारे तक ले जाता. उसने सफाईकर्मी का बुरा हाल कर दिया था. ना चाहते वे भी सफाईकर्मी के साथ बेबी एलिफेंट ने खूब मस्ती और खेल तमाशा कर ही लिया. यह वीडिओ वाकई बेहद मजेदार और क्यूट है.

So cute baby elephant wants to play. pic.twitter.com/DGjEMeZzUW

— Figen (@_TheFigen) August 31, 2022