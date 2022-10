VIDEO: कीचड़ में ऐसा फंसा हाथी कि निकलने में छूटे पसीने, लड़की ने की मदद तो बाहर निकलते ही यूं जताया आभार

इंसान हो या जानवर वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो कभी ना कभी मुश्किल में जरूर फंसते हैं ऐसे में कई बार उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं. लिहाजा मुश्किल घड़ी में जो आपके साथ हो. जो आपको मुश्किलों के बाहर निकाले वो बेहद खास हो जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत रहा है जहां कीचड़ में फंसे हाथी की मदद को महिला आगे आई तो हाथी ने उसे आशीर्वाद देकर आभार जताया.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बेबी ऐलिफेंट का वीडियो शेयर किया है जो खेत के किनारे कीचड़ में फंस जाता है. निकलने की खूब कोशिश के बाद भी हाथी नाकाम हो जाता है. लेकिन एक लड़की की नजर उसपर पड़ी तो उसने पैर खींच कर बड़ी मशक्कत से हाथी को कीचड़ से बाहर निकाला फिर हाथी ने उसका ऐसा आभार जताया कि दिल जीत लेगा वीडियो.

कीचड़ में फंसे हाथी को महिला ने निकाला बाहर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की खेतों के किनारे एक छोटा हाथी कीचड़ में जा फंसता है. वो काफी देर तक कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम हो जाती है वो कीचड़ में और फंसता जाता है. इतने में एक लड़की की नजर मुश्किल में फंसे हाथी पर पड़ी और उसने हाथी को बाहर निकालने में जी जान लगा दिया. भारी भरकम जानवर के पैरों को खींचकर लड़की कीचड़ से बाहर निकलती दिखाई दी और वो कामयाब भी रहीं. फिर हाथी ने जिसतरह महिला को आशीर्वाद देकर उसका आभार जताया उसने सभी का दिल जीत लिया.

She helped the elephant baby to come out from the mud it was struck in. Baby acknowledges with a blessing 💕 pic.twitter.com/HeDmdeKLNm

