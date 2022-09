बिग बॉल के साथ जमकर खेलते दिखे हाथी के बच्चे, रिमझिम फुहारों में मस्ती देख आप भी खिल उठेंगे!

हाथी इतना विशाल जानवर होता है जिसे दूर से देखकर ही लोग दहशत में आ सकते हैं. एक बार हल्की सी ठोकर लगते ही बड़े से बड़े पेड़ और मकान धराशायी हो सकते हैं. गुस्से में आ जाए तो तहस नहस मचा सकते हैं. लेकिन यही हाथी जब अच्छे मूड में होते हैं तो उनकी मौज मस्ती देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे. बेबी एलीफैंट तो किसी बच्चे की तरह खेलते और दौड़ भाग करते दिखाई देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो आपकी दिनभर की थकान को दूर कर सकता है.

Wildlife viral series में ट्विटर के @DannyDeraney पर शेयर वीडियो में रिमझिम फुहारों के बीच गेंद खेलते दिखाई दिए हाथी के बच्चे. जिनकी मौज मस्ती देख आप अपने दिनभर की टेंशन भूल कर मुस्कुरा उठेंगे. इर्द गिर्द घूमते पेरेंट्स हाथियों के बीच बड़ी सी गेंद के साथ बेबी एलीफैंट्स ने खूब मज़े किए. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

A baby elephant and it’s ball is all the mood I need today.

🎥: YT/Elephantnews/Elephant Nature Park pic.twitter.com/DTxxRlFW9c

— Danny Deraney (@DannyDeraney) September 26, 2022