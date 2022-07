अनाथ बत्तखों का पिता बन कुत्ते ने सिखाया प्यार और ममता का मतलब, मां को खोने से आहत बच्चों का बना सहारा

प्रकृति भी क्या खूब खेल दिखाती है. एक तरफ सिर से मां का साया छीना तो दूसरी तरफ एक पिता को पालक बना कर भेज दिया. जी हां, दो अलग प्रजाति का होकर भी जिस तरह पालक की भूमिका को जानवर ने समझा और बखूबी निभाया को काबिले तारीफ है. और ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया. यानि जब भी ज़रूरत हुई वो आगे आया अपनी शरण में लाकर उन्हें सहारा दिया जो अब बेसहारा हो चुके थे. बात उस लैब्रोडोर डॉग की हो रही है जो बत्तखों का पालक पिता बनकर इंटरनेट पर छा गया.

खुद के बच्चों को संभालना और किसी और के बच्चों को सहारा देना बहुत अलग और बड़ी बात होती है. लेकिन Wildlife viral series में उस कुत्ते को देख आपको यकीन हो जाएगा प्रकृति किसी से साथ अन्याय नहीं करती. एक दरवाज़ा बंद करते ही दूसरा खोल देती है. एक कुत्ते की दरियादिली. IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, जिसमें एक लैब्रोडोर डॉग को दर्जनों बत्तखों ने घेर रखा है. और डॉग उन सभी को प्यार से सहारा देकर उनका पिता की भूमिका में आ गया.

They teach us what compassion is all about. Group of orphaned ducklings have an unlikely new foster dad in a Labrador. They are enjoying the new relationship. VC in the clip. pic.twitter.com/uJAYmG7O8C

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2022