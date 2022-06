Video : गाय-भैंसों की तरह सड़क पर घूमता नज़र आया टाइगर, देखने वाले आए खौफ में ...

Wildlife Viral Series : आपने अपने देश में सड़क पर कई बार गाय-भैंसों को छुट्टा घूमते हुए देखा होगा. कभी गलती से तो कभी जान-बूझकर लोग इन्हें छोड़ देते हैं और वे सड़क पर घूमते नज़र आ जाते हैं. मैक्सिको (Tiger Roaming Around Town in Mexico) में कुछ इसी तरह सड़क पर टाइगर (Tiger Roaming On Road Video) घूमता हुआ नज़र आया, जिसे देखकर लोगों की हालत खराब हो गई.

कुछ देशों में जंगली जानवरों (Pet Tiger Video in Mexico) को भी घर में पालना लोग अपना शौक बनाकर रखते हैं. छोटे-मोटे जानवर हों तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई सीधा शेर और बाघ ही पाल ले, तो उस एरिया के लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है. वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video On Social Media) में ऐसा ही हुआ, जब किसी का पालतू बाघ सड़क पर यूं घूमता नज़र आया, मानो वो किसी जंगल में हो.

सड़क पर मज़े से घूमा बाघ

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टाइगर किस तरह मज़े से घूम रहा है. सड़क के एक किनारे वो इस तरह टहल रहा है, मानो ये उसका रोज़ का काम हो. उसके आस-पास से जाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और वे बाघ से डर रहे हैं. कुछ लोग उसका वीडियो भी बना रहे हैं. उसे अपना घर भी पता है, जिसके सामने जाकर वो बैठ जाता है और एक शख्स उसके लिए रस्सी लेकर आता है. बाघ भी बड़े आराम से उसके पीछे-पीछे घर के अंदर यूं चला जाता है, जैसे कि कोई गाय-भैंस हो.

A Bengal Tiger roaming around town and then gets taken home without any resistance. This happened in Tecuala, Mexico. pic.twitter.com/TtDwbHAjRT

— ⭐️Amazing Posts (@AmazingPosts_) June 15, 2022