आपसी लड़ाई का हुआ ऐसा नुकसान, निकल भागा हाथ में आया शिकार, शेर शेरनियों के झगड़े के चलते बच गई भैंस की जान

शेर जंगल का राजा होता है. उससे तो हर जानवर दहशत खाता है. उनकी हिम्मत और ताकत ऐसी होती है कि एक बार जिसे शिकार बनाने की ठान लें फिर उसका बच निकलना नामुमकिन होता है. ऐसे में जब शेरों का पूरा परिवार एकजुट हो फिर तो कहना ही क्या. लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही कुनबे में फूट पड़ जाए तो दूसरा हमेशा फायदा उठाने में कामयाब रहता है. कुछ ऐसा ही दिखा वायरल वीडियो में, जहां शेरों की लड़ाई के चलते शिकार भाग निकला.

ट्विटर के @weirdterrifying पर शेयर एक वीडियो में शेरों के कुनबे में लड़ाई का भारी नुकसान होता दिखाई दिया. तीन शेरनियां और दो शेरों के बीच एक बड़ा भैंसा फंसा था, जिसे वो शिकार बनाने वाले थे. लेकिन अगले ही पल ऐसी लड़ाई छिड़ी कि भैंसा उठकर भाग चला और शेर आपसी झगड़ा सुलझाने में उलझ गए. वीडियो को डेढ़ करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

शेरों की लड़ाई के चलते कब्जे से छूट गया शिकार

सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां तीन शेरनियां और दो शेर मिलकर भी एक भैंसे को अपने कब्जे से भागने से नहीं बचा पाए. इसलिए नहीं की उनकी ताकत कम पड़ने लगी थी. बल्कि इसलिए क्योंकि उनके कुनबे में सभी आपस में ऐसा उलझे की बाहरी ने उसका आसानी से फायदा उठा लिया. एक साथ कुनबे की तीन शेरनियां आपस में ऐसा झगड़ने लगी कि उसे सुलझाने में शेरों को जुटना पड़ा और उनके कब्जे में आया शिकार ज़मीन से उठा बिना किसी हड़बड़ी के आसानी से चलता बना और वो कुछ नहीं कर पाए.

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/lEt2pApFT3

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 21, 2023