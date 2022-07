बिल्ली ने सीख ली 'सम्मोहित' करने की कला, दूसरी साथी पर 'जादू' आज़माती कैमरे में हो गई कैद

जिस तरह कोई बच्चा जैसे माहौल में रहता है, जो देखता सुनता है धीरे-धीरे उसे पूरी तरह अपना लेता है और सीख जाता है, ठीक उसी तरह हर वो जानवर इंसानों के साथ या इर्द-गिर्द भी रहने लगे हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है. धीरे-धीरे पालतू जानवरों की प्रजातियां ऐसी-ऐसी चीज़े सीखने और दिखाने लगे हैं कि कभी-कभी खुद को भी भरोसा नहीं होता. जैसे इस बिल्ली को ही देख लीजिए जो हाथों का जादू सीख गई लगती है.

Wildlife viral series में एक बिल्ली को सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करते देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे. और उसे ऐसा करते देख मज़ा भी बहुत आएगा. ट्विटर अकाउंट @Heredot85276728 पर शेयर वीडियो में एक बिल्ली दूसरे बिल्ली के सामने खड़े होकर कुछ ऐसा करती दिखाई देती है, मानों उसे सम्मोहित कर रही हो. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कभी देखी है सम्मोहित करने वाली बिल्ली?

सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिससे कुछ देर में सामने वाले को अपने काबू में कर लेने का दावा किया जाता है. ऐसी विद्या जिसक लिए बाकायदा साइंटिफिक माना जाता है, लेकिन कुछ झूठे साधू-बाबा इसे लोगों को वश में कर लेने के नाम पर जादू-टोने की तरह भी इस्तेमाल करने की बात करते दिखे. ठीक वैसे ही एक बिल्ली भी ढोंगी बाबा बन गई और दूसरी बिल्ली पर अपनी विद्या आज़माती नज़र आ रही है. वीडियो को देख आपको भी खूब मज़ा आएगा. दो बिल्लियां आमने-सामने बैठी थी. एक बिल्ली सामने वाली बिल्ली के चेहरे के आगे अपने हाथों से ऐसे-ऐसे स्टाइल बनाती है जैसे कोई साधू बाबा किसी को बवश में करने का दावा करते वक्त करते हो. सामने खड़ी बिल्ली भी पूरी तरह बिल्ली को गंभीरता से देख रही थी जैसे अभी वो कई बड़ी बात करने वाली हो.

This is all hypnosis:

– Sleep, sleep… Your eyelids are getting heavy, sleep, you will sleep…pic.twitter.com/ZxYwUObK8j

— Heredot (@Heredot85276728) July 15, 2022