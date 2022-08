क्या आप जानते हैं कि शेर क्यों होता है जंगल का राजा? अधिकारी के सवाल पर लोगों ने दिए तरह तरह के जवाब

शेर जंगल का राजा होता है. एक बार उसे चलते देख ले तो अपने आप लोग दहशत में आ जाते हैं. जंगल और लोगों के जेहन में खौफ भरने के लिए उसकी एक दहाड़ ही काफी होती है. दिखने में भी सबसे रोबीला होता है बब्बर शेर. बिना विवाद उसे जंगल का राजा माना जाता है. लेकिन ऐसा क्यों है इस पर शायद ही पहले किसी ने कभी कोई सवाल किया होगा. लेकिन एक अधिकारी ने वर्ड लॉयन डे पर सोशल मीडिया पर सवाल पूछा आखिर शेर क्यों होता है जंगल का राजा? इस सवाल के जवाब का कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं लेकिन यूजर्स ने जो जवाब दिए उनके तर्कों को सुनकर आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे.

IFS परवीन कासवान ने ट्विटर के जरिए लोगों से सवाल किया कि आखिर शेर क्यों होता है जंगल का राजा? जिसके बाद ट्विटर पर जवाबों की झड़ी लग गई. लोगों ने शेर के राजा बनने के पीछे इतने तर्क दिए कि कुछ आपको सोच में डाल देंगे तो कुछ सिर पकड़ने को मजबूर कर देंगे. कुछ तर्क हंसा भी सकते हैं.

शेर के राजा होने के पीछे मिले अजीबोगरीब तर्क

ट्वीट के जरिए अधिकारी ने लोगों से शेयर को लेकर सवाल किया जिसका कैप्शन था- शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, ना ही सबसे मजबूत. तो फिर क्‍यों उसे जंगल का राजा कहा जाता है, आइए देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है’.

This video about lions mentality would give goosebumps https://t.co/GGOxpBeNr5

Lion is called king of a jungle cause for it’s fearless and fighting mentality.

Lion never hunts. Its the lioness who hunts and feed the pride. Lion’s main purpose is for breeding and protecting the pride from other challengers to his status quo.

