VIDEO: मुंह में टोकरी पकड़ सब्ज़ी की शॉपिंग पर निकल पड़ा डॉगी, पसंद की भाजी चुनकर मोलभाव भी करता है

कुत्ते सबसे समझदार और इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले जानवरों में है. अपनी समझदारी के बल पर ही वो इंसानों के सबसे करीब और वफादार भी होते हैं. समय समय पर अपनी समझदारी और स्मार्टनेस से भी वो लोगों को अपना कायल बना लेते हैं. कुछ लोग कुत्तों को ट्रेनिंग के बल पर आई समझदारी कहते हैं लेकिन जो स्मार्ट नहीं होगा वो सिखाने पर भी कुछ नहीं सीख सकता. यही वजह है कि सबसे स्मार्ट होते हैं कुत्ते.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में डॉगी सब्जी की शॉपिंग करता दिखाई दिया. डॉग इतना स्मार्ट है की मुंह में टोकरी पकड़कर सब्जी की अलग अलग दुकानों पर तरह तरह की सब्जियां चुनकर लाता है. साथ ही सब्जियों का दाम देकर चेंज पैसे वापस लेना बिल्कुल नहीं भूलता. लोग इस डॉग के स्मार्टनेस की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को करीब 19 लाख व्यूज मिले.

सब्ज़ी की खरीददारी करता दिखा स्मार्ट डॉगी

कुत्ते की स्मार्टनेस भरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉगी टोकरी लेकर सब्जी मार्केट से सब्जी की खरीदारी करता दिखा. वीडियो में वो अलग अलग दुकानों पर जाकर तरह तरह की सब्जियां चुनता है. सब्जी मंडी में जाकर कुत्ता बकायदा शॉप कीपर को अपने हाथ के इशारे से समझाता है कि उसे क्या चाहिए. फिर उन सब्जियों को अपनी टोकरी में रखवा लेता है. मालिक के दिए हुए पैसे वो शॉपकीपर को देता है. और सबसे अच्छी बात ये कि वह चेंज लेना नहीं भूलता. यहां तारीफ केवल कुत्ते की नहीं बल्कि उन दुकानदारों की भी है जो पूरी ईमानदारी बरतते दिखाई दिए.

Incredible how this smart dog shops all by itself pic.twitter.com/FdXLzcxGu8

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 17, 2022