अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कुत्ते, एक बार जिस पर आया दिल फिर नहीं बांटते उसका प्यार

यूं तो कुत्तों को सबसे समझदार और वफादार जानवर कहा जाता है. वो इंसानों के सबसे करीबी माने जाने वाले जानवर होने के साथ साथ इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं. लेकिन उनकी एक हॉबी है अटेंशन के लिए कुछ भी कर जाने की. जिससे उन्हें प्यार हो गया उसका प्यार वो किसी से बांटना नहीं चाहते. आखिर वो ऐसा क्यों ना सोचें जब, अपने मालिक के लिए जान की बाज़ी लगाने को भी वो हमेशा तैयार रहते हैं.

ट्विटर के @TheWoofWorld पर शेयर वीडियो में एक डॉगी अपने मालिक के पास किसी और डॉगी को देख जल भुन गया. अपने अलावा मालिक का प्यार किसी और को मिलता देख उससे रहा नहीं गया. लिहाजा अगले ही पल उसने छोटे डॉगी को मालिक के पास कर खींचकर जमीन पर कर दिया और खुद जाकर साथ में बैठ गया. जलनखोर कुत्ते के वीडियो को 44 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

When you’re not getting the attention you deserve… pic.twitter.com/tZmuiJ3DCL

— The Woof World (@TheWoofWorld) October 3, 2022