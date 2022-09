लो बैंक बैलेंस के चक्कर में सेल में नहीं कर पा रहा था शॉपिंग, अफसोस में मुंह लटकाकर बैठा रहा बंदर

त्योहारों का सीज़न है ऐसे में हर जगह बंपर सेल लगी होती है ताकि खरीदार जमकर अपनी जेब ढीली करें और दुकानदारों का बैंक बैंलेंस बढ़े. हर सामान पर बढ़ियां डिस्काउंट मिलता है इस वक्त. ऐसे में शॉपिंग के क्रेजी लोग खूब सारी शॉपिंग करते हैं. महिलाओं में शॉपिंग का सबसे ज्यादा क्रेज होता है भले ही सेल शॉप में हो या फिर ऑनलाइन. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंदर से मिलवाएंगे जो शॉपिंग न कर पाने से बेहद दुखी हैं.

Wildlife viral series ट्विटर के @Madan_Chikna पर शेयर एक वीडियो में मुंह लटकाए बैठा बंदर दिखा तो लोगों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की. वीडिओ के कैप्शन के मुताबिक लो बैंक बैलेंस के चक्कर में बेचारा बंदर सेल होने के बावजूद शॉपिंग नहीं कर पा रहा था. इसी बात से वो इतना दुखी था कि मुंह लटकाकर बैठा रहा. वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

Me watching all deals during sale days with Rs. 762/- in my account. pic.twitter.com/biDBc6VUXu

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) September 22, 2022