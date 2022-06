Video : गजराज के हाथ लगी स्कूटी, किसी खिलौने की तरह उठाकर रास्ते से हटाया !

Wildlife Viral Series : जंगल में रहने वाले जानवरों का अपना मूड होता है. वे आसपास की हरियाली वाली जगहों को भी अपना इलाका मानते हैं और अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद न आए तो उसे तोड़-फोड़ देना भी वे अपना अधिकार समझते हैं. इस वक्त वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मस्त हाथी (Elephant Lifting Scooter Video) भी ऐसा ही कर रहा है.

हाथी इस धरती का सबसे विशालकाय जीव (Giant Elephant Video) माना जाता है, जिसका वज़न आराम से 2500-3000 किलोग्राम तक होता है. ऐसे में उसके लिए वज़नदार चीज़ों को भी उठा लेना बिल्कुल आसान बात होती है. इस वीडियो (Viral Video On Social Media) में भी हाथी कुछ इसी तरह स्कूटी को अपनी सूंढ़ से आसानी से हटा देता है.

हाथी ने सूंढ़ से उठाई स्कूटी

वायरल हो रहे वीडियो किसी हरे-भरे इलाके का है, जहां एक विशालकाय हाथी दिखाई दे रहे हा है. हाथी सड़क पर जा ही रहा होता है कि वहां उसे एक स्कूटी दिखाई देती है. यूं तो स्कूटी उठाना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन हाथी बड़े ही आराम से इसे उठाता है और खिसकाकर खिलौने की तरह दूसरी जगह पर रख देता है. वीडियो महज 10 सेकेंड का हैस जो लोगों को पसंद आ रहा है.

Happy to have a new toy 😊 pic.twitter.com/W9cWNSvG1m

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 18, 2022