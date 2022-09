खाने के चक्कर में पहुंचा घर के अंदर, फिर छोटे दरवाजे से निकलने में बेहाल हुए गजराज!

सोशल मीडिया पर आपने हाथी राजा के कई तरह के वीडियो देखे होंगे. वो वीडियोज अक्सर किसी न किसी नेशनल पार्क या फिर चिड़ियाघर और जंगलों में होते हैं जहां वो अपने अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं. कभी उनका गुस्सा तो कभी मतवाली चाल लोगों का ध्यान खींचने में एक सफल रहती है. धरती के सबसे विशाल जीव होने के चलते उन्हें दिक्कत में फंसते एक कम ही देखा गया है. लेकिन इस बार वो ऐसे अटके कि फिर कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकता.

Wildlife viral series में आईएफएस सुशांत नंदा के ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में छोटे दरवाजे से निकलते बड़े से गजराज को देख आप चौंक जाएंगे. सरकारी आवास में शायद वो खाने की सुगंध के चक्कर में घुसा था लेकिन बाहर निकलने में हालत खराब हो गए फिर किसी के सामने न झुकने वाले गजराज को झुकना ही पड़ा.

खाने के चक्कर में भागे फिर लौटने में दरवाजे में अटके

वायरल वीडियो में हाथी राजा एक सरकारी आवास के दरवाजे पर अटके दिखाई दे रहे हैं. जहाँ वो लाजवाब खाने की सुगंध के पीछे पीछे भाग कर घुसे थे. लेकिन जब बारी बाहर निकलने के आई तो उनकी हालत खराब हो गई. किसी भी घर का दरवाजा कितना भी ऊंचा क्यों न हो कम से कम हाथी राजा के हिसाब से तो नहीं ही बनता है. लिहाजा बाहर निकलने की कोशिश में हाथी दरवाजे में फंस गया लेकिन फंसकर उसने ना गुस्सा दिखाया, न झल्लाहट बल्कि शांति और समझदारी से काम लेता दिखाई दिया हाथी. वो चाहता तो बड़ी आसानी से दरवाजे और दीवार को तोड़कर बाहर निकल सकता था, लेकिन ऐसा न कर उसने खुद को झुकाना बेहतर समझा और टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता हुआ बैठ-बैठकर किसी तरह जुगाड़ पद्धति से दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया.

Such obstacles are no barriers when it comes to their favourite stuff…

Gentle giant wriggling out after a tasty snack.They have more smell receptors than any mammal – including dogs – and can sniff out food that is even several miles away.

Via ⁦@Saket_Badola⁩ pic.twitter.com/fTCy5K90gV

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 12, 2022