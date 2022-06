Funny Video : कैमरे की नज़र से खोज रहे थे शेर, तभी अचानक आंखो के सामने आकर घूरने लगा जंगल का राज़ा

वाइल्डलाइफ कवर करना कोई आसान काम नहीं होता. हर वक्त जान हथेली पर रहती है. कब कौन सा जानवर सामने आकर चुनौती देने लगेगा कहा नहीं जा सकता. जिस तरीके से एक ट्राकर जंगल, जंगली जीवन और नेचर को अपने कैमरों में कैद करता है ये काम बेहद जोखिम भरा होता है. कम से कम आम लोग को इसकी हिम्मत नहीं कर सकते.

Wildlife viral series में देखिए अब तक का सबसे ज़बरदस्त वीडियो. जहां एक ट्रैकर वाइल्डलाइफ की तस्वीरें कैप्चर करने बैठा था तभी अचानक एक शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया. और जैसे ही ट्रैकर ने पलटकर देखा उसकी बोलती बंद हो गई. @chinchinstuti के ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो में यूज़र्स का एक ही सवाल था, ‘क्या ये आदमी ज़िंदा है’?

जंगल सफारी के दौरान शेर से सामना

जंगल, जंगली जीवन, खूंखार जानवरों की जिन तस्वीरों को देख हम हैरान होते हैं. जिसे देखकर वाह-वाह कर उठते हैं, क्या कभी सोचा है कि उन तस्वीरों को अपने कैमरें में कैद करने वाले इस काम के लिए कितना जोखिम उठाते हैं? उनकी सांसे हमेशा अटकी रहती होंगी. फिर भी वो अपना काम पूरी तल्लीनता और ईमानदारी से पूरा करते हैं. इस दौरान उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता होगा ये बताने के लिए आज का ये वीडियो ही काफी है. जहां हाथ में कैमरा लिए ट्रैकर अपनी जगह पर बैठा यहां-वहां किसी अच्छे नज़ारे की तलाश में था. तभी पीछे से एक विशाल शेर आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया. तब तक कैमरामैन की नज़र शेर पर नहीं पड़ी थी. लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन सीधी की, तो सामने खड़ा शेर उसे ही घूर रहा था. जिसे देखते ही मिस्टर ट्रैकर की हालत पस्त हो गई मुंह से आवाज़ ऐसी गायब हुई की मदद के लिए भी कुछ न बोल पाए.

The shocking eyes of the photographer looking into the eyes of king of jungle ✌️ What a capture 👏 Remarkably funny 😂 #Africansafari #wildlife #safari #africanlion22 pic.twitter.com/0CehZFeTLM

