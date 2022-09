मछली पकड़ने के चक्कर में मौत से सामना, शख्स का पीछा करते हुए पानी से निकल जंगल तक जा पहुंचा घड़ियाल

यूं तो सोशल मीडिया पर लोगों को वाइल्ड लाइफ से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो देखना बेहद पसंद है. इनमें से कुछ बहुत एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होते हैं तो जानवरों से जुड़े कुछ वीडिओज़ ऐसे होते हैं जो बरबस सी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. लेकिन वीडियोज् इतने खतरनाक होते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं. ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स का सीधे मौत से सामना होता कैमरे में कैद हुआ.

Wildlife viral series में ट्विटर पर शेयर एक वीडिओ में शख्स को दौड़ाता दिखा घड़ियाल. दरअसल वीकेंड पर फिशिंग करने गए शख्स को देख अचानक पानी से एक घड़ियाल ने उन पर घात लगाया तो उसे देखते ही शख्स जान बचाकर भाग निकला. लेकिन उसके पीछे पीछे घड़ियाल जंगल तक जा पहुंचा. वीडिओ फ़्लोरिडा का बताया गया जहां शख्स वीकेंड की मस्ती में फिशिंग करने पहुंचा था लेकिन मौत से हो गया सीधा सामना.

फिशिंग के चक्कर में पीछे पड़ गया घड़ियाल

वीडिओ देख कर आप सिहर उठेंगे. उसी शख्स की हालत के बारे में सोचकर कह आप उठेंगे. जो बड़े बेफिक्र अंदाज में मछली पकड़ने गया था नदी भी कांटा डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रहा था. लेकिन उससे पहले ही पानी के अंदर से एक घड़ियाल की नजर उसपर पड़ चुकी थी. जो हमले की नीयत से उसकी ओर बढ़ चला. जैसे ही शख्स ने उसे देखा वो जान छोड़कर वहां से भागा. भागते भागते जंगल में जा घुसा. लेकिन खतरनाक घड़ियाल शख्स के पीछे पीछे जंगल तक भी जा पहुंचा. लेकिन शायद जंगल के अंदर शख्स की दिशा को लेकर घड़ियाल थोड़ा कन्फ्यूज हुआ और एक रास्ते पर ठहर गया जिसे शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया.

This man narrowly escaped an encounter with an alligator in Florida 🐊 pic.twitter.com/uWtk5auaWO

— NowThis (@nowthisnews) September 13, 2022