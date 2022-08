मालिक से लॉलीपॉप के लिए की लड़ाई, मगर पहली ही बार में जिद पूरी होने से कन्फ्यूज़ हो गया डॉगी, देखिए वीडियो

कुत्ते वैसे तो बेहद समझदार और वफादार जानवर होते हैं. तभी तो इंसानों के सबसे करीब और बेस्ट फ्रेंड भी कहे जाते हैं. उन्हें एक घरेलू जानवर भी कहा जाता है. कभी कभी उनकी बहुत सी हरकतें जिद और शरारतें किसी इंसानी बच्चे सी नजर आती है. बच्चे की तरह वो भी मालिकों के साथ खूब खेलकूद और मस्ती करना पसंद करते हैं जैसे सोशल मीडिया पर देखना लोग बहुत पसंद करते हैं.

Wildlife viral series में ट्विटर के @thepuppiesclub पर शेयर कुत्ते का वीडियो खूब हंसाएगा. मालिक को लॉलीपॉप खाता देख कुत्ते ने भी जिद करना शुरू कर दिया लेकिन जैसे ही मालिक ने पहली बार में उसके मुंह में लॉलीपॉप घुसा दी, तो बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया कि अब क्या करें. उसे तो लड़ाई जारी रखनी थी, जिसे मालिक ने झट से खत्म कर दिया. वीडियो को 25 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

एक बार में झगड़ा खत्म होते ही कन्फ्यूज़ हो गया डॉगी

सोशल मीडिया पर वायरल कुत्ते का वीडिओ आपको खूब हंसाएगा. जिसमें खूब झगड़ा कर खेलने के मूड में था डॉगी, लेकिन एक बार में ही मुंह में लॉलीपॉप पड़ जाने से उसकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गयी. डॉगी अपने मालिक को लॉलीपॉप खाता देखते ही खुद के लिए भी जिद कर बैठा. ऐसे में मालिक ने ज्यादा ना-नुकुर किए बगैर तुरंत अपनी लॉलीपॉप डॉगी के मुंह में दे दी. जिससे सेकेंड भर में सारा झगड़ा खत्म हो गया. और बेचारा डॉगी कन्फ्यूज़ हो गया, जो उसकी आंखों से साफ झलक रहा था. असल में डॉगी लॉलीपॉप के बहाने मालिक के साथ खेलने और झगड़े का नाटक करने आया था. लेकिन इन सबके पीछे की वजह एक बार में ही खत्म हो गई. मुंह में लॉलीपॉप पकड़े डॉगी आंखों को घुमा-घुमाकर इस कदर दाएं-बाएं देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि अब मैं क्या करूं. डॉगी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया.

He is like “Ok, I got it…What should I do now?”🙄😂 pic.twitter.com/Ua9EaGGqQq

— Puppies Club (@thepuppiesclub) August 11, 2022