पहले ज़ू से भागा, फिर जैकेट के लालच में साइकिल पर सवार होकर चिम्पैंजी ने की घर वापसी, दिल छू लेगा वीडियो

यूक्रेन में युद्ध भरे माहौल के बीच जानवरों के साथ भी कम ज्यादती नहीं हुई. हर पल दुख भरी खबरों और आशंकाओं के बीच ही बीतता है. ऐसे में छोटी छोटी वजहें ढूंढकर लोग वहां खुद को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं. युद्ध के चलते ज़ू और जंगलों में भी भारी तबाही हुई. लिहाजा बहुत से जानवरों को अलग अलग शिफ्ट करना पड़ा. इसी बीच एक चिम्पैंजी अपने नए ज़ू से जुगाड़ लगाकर भागा, फिर एक जैकेट के लालच में घर वापसी करते चिंपैंजी को देख यूक्रेनी ही नहीं आप भी मुस्कुरा उठेंगे.

Wildlife viral series में ट्विटर के Hanna Liubakova पर शेयर चिंपैंजी का वीडिओ वायरल हो गया. जिसमें वो साइकल पर सवार होकर कुछ लोगों के साथ लौटता दिखाई दे रहा है. असल में यह चिम्पैंजी यूक्रेन के खारकिव के चिड़ियाघर से भाग गया था, जिसे मनाने पहुंचे फॉरेस्ट टीम से एक जैकेट मिलने के बाद वो उनके साथ आने को तैयार हो गया. वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

पहले जू से भागा, फिर एक जैकेट पर मान गया

सोशल मीडिया पर साइकल सवार चिंपैंजी का वो वीडिओ वायरल हो रहा है जो शहर के बीचोबीच टीम के साथ है. दरअसल एक चिंपैंजी जुगाड़ लगाकर चिड़ियाघर से भाग निकला तो उसे खोजने निकली टीम को वो शहर के बीचोबीच घूमता टहलता दिखाई दिया. लाख मिन्नतों के बाद भी चिम्पैंजी वापसी को तैयार नहीं हुआ. इसी बीच अचानक हुई बारिश केयरटेकर टीम के लिए वरदान साबित हुई. बारिश से बचने के लिए चिम्पैंजी इधर उधर भागने लगा, फिर टीम की एक महिला सदस्य से जैकेट मिलने की शर्त पर वो घर वापसी को तैयार हुआ और साइकल पर सवार होकर आ गया.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf

