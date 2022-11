VIDEO: अपनी दुनिया में मगन दिखा मेंढक, सब थे सीधे और वो पानी में उल्टा तैरकर करने लगा मस्ती!

जिसतरह कभी कभी अपना मन भी अलग धुन में चलता है. अलग तरह की मस्ती करने का होता है. कई बार कुछ जीव जंतु भी ऐसी ही मनमौजी करते दिखाई दे दिए जाते हैं. ज्यादातर जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने समूह के साथ नजर आते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं. और जो अलग चलने की कोशिश करता है उसे समूह भी अलग कर देता है. लेकिन इन सबसे बेफिक्र एक मेंढक अपनी धुन में मगन दिखाई दिया.

ट्विटर के @NarendraNeer007 पर शेयर वीडियो में पानी में मौजूद ढेर सारे मेंढकों के बीच एक मेंढक ऐसा था जो अपनी ही धुन में मगन था. सारे मेंढक एक जैसे बैठे दिखाई दे रहे हैं जबकि अनोखा मेंढक उलटकर तैरते हुए मस्ती करता दिखाई दिया.

पानी में मेंढक की दिखी मतवाली चाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें पानी में ढेर सारे मेंढकों के बीच एक मेंढक ऐसा दिखा, जो ना तो अपने समूह के साथ बैठ रहा था. ना समूह का हिस्सा बनना उसे पसंद आ रहा था. वो तो पानी में अलग तरह के आनंद में था. सीधे बैठे मेंढकों के बीच शरीर को उल्टा कर पानी में तैरता नजर आया. पानी में लगे बाड़े के अंदर वो मेंढक यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बैकफ्लोट करता हुआ घूम रहा था.

