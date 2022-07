Video: सोते हुए टाइगर को छेड़ने की मिली ऐसी सज़ा, पल भर में गर्दन जकड़कर कर दिया कुत्ते का काम तमाम

जानवरों के नाम का सहरा लेकर कई तरह की कहावतें चलन में हैं. जैसे- मरा हाथी भी 100 मन का होता है, शेर के मुंह खून लगना, और सोते शेर को मत जगाना, चीते की चाल को मात देना आसान नहीं वगैरह-वगैरह. इन सभी कहावतों का इस्तेमाल इंसान आपस में इससे जुड़ी किसी बात पर उदाहरण के तौर पर किया जाता है. लेकिन घने जंगल में एक खूंखार जानवर ने ऐसा कर भी दिखाया जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया.

Wildlife viral series में खूंखार टाइगर का खतरनाक शिकार देखिए. सोते हुए चीते को कुत्ते ने छेड़ा तो चुटकियों में चीर-फाड़कर उसने कुत्ते का काम तमाम कर दिया. IRS, Ankur Rapria ने ट्विटर पर राजस्थान के रणथंबौर का वीडियो शेयर किया जिसमें खुद पर भौंकने वाले कुत्ते को चीते के कुत्ते की मौत मार डाला.

सोने में पड़ी खलल तो गुस्से में कर दिया चीरफाड़

सोता हुआ टाइगर अगर जाग गया तो गुस्से में चीर-फाड़कर रख देगा. ये सिर्यप कहने की बात नहीं है. एंक जंगल में ऐसा होता साफ-साफ कैमरे में कैद भी हो गया. रणथंबौर के जंगलों में उस वक्त पर्यटक बड़ी तादात में मौजूद थे. तभी सड़क के किनारे एक टाइगर सोता हुआ नज़र आया. और जैसा कि सफारी में जाने वाले हर किसी को पता है कि जब ऐसे खूंखार जानवर आसपास हो तो गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं. इंजन पर ब्रेक लगा दियै जाता है. ऐसा ही हुआ, औऱ लोग अपने-अपने कैमरे में सोते टाइगर को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे तभी न जाने कहां से एक कुत्ता वहां आ गया. जिसकी आहट से टाइगर की नींद खुली, चीते को जगा देख कुत्ते ने आत्मरक्षा में ऊसपर भौंकना शुरु किया ही था एक ही हमले में कुत्ते की सांसे थम गई. चीते ने उसे अपने पैने धारदार जबड़ों में जकड़ा तो तड़प-तड़पकर उसे मात्र 5 सेकेंड में जान गंवा ही.

Don’t take a sleeping tiger so lightly.

T120 tiger from Ranthambore aka killing machine, hv killed even a leopard, sloth bear and hyena.

RTR, Rajasthan

Vc~Lakhan Rana@my_rajasthan @ParveenKaswan @joy_bishnoi @surenmehra @nehaa_sinha @ipskabra pic.twitter.com/m1VwACDJcB

— Ankur Rapria, IRS (@irsankurrapria) June 30, 2022