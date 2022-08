कभी देखा है बर्फ़ की तरह सफेद हिरण? कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ जीव तो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल

धरती और प्रकृति रहस्यों का खजाना हैं. जितना हम जान पाए हैं या जितना हमने देखा है उससे कहीं ज्यादा तो अब तक अनदेखा है हमसे. जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है कुछ ऐसी जगहों और जीवों के नाम और रूप सामने आते हैं जिससे इंसान अब तक अछूता रहा है. कई दुर्लभ प्राणी तो ऐसे हैं जिनके दर्शन ही दुर्लभ है. मगर आज के वक्त में जब हर हाथ में कैमरा हो तो नंगी आंखों से भले न देख पाएं, कम से कम कैमरे की नजर से दुर्लभ दुनिया के दर्शन हो ही जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जहां दुर्लभ प्राणी देखने को मिला.

Wildlife viral series में ट्विटर के @Gabriele_Corno पर शेयर एक वीडियो में आप सफेद हिरण को देख पाएंगे. जो की धरती की बेहद दुर्लभ प्राणियों में से एक है. पानी में डुबकी लगाकर उस पार जाते सफेद हिरण का वीडियो जिसने भी देखा, वो हैरान होकर उसे देखता ही रहा. दरअसल ये जीव दुर्लभ तो है ही. साथ ही धरती के कुछ ही इलाकों में पाए जाते हैं. वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

फिर से वायरल हो गया 5 साल पुराना सफेद हिरण का वीडियो

वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद ये ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. संभवत: 2017 में इस वीडियो को कैमरे में कैद किया था हंस निलसन ने. उनके मुताबिक स्वीडेन के वार्मलैंड काउंटी में सफेद हिरन को उन्होंने पानी पार कर जंगल के दूसरी तरफ जाते देखा तो झट से इस दुर्लभ दृष्य को अपने कैमरे में कैद कर दिया. जानकारी के मुताबित ये दुर्लभ सफेद हिरन एक खास तापमान में ही रह पाता है. अगर टेंपरेचर 50 डिग्री से ज्यादा हुआ तो वो इसके लिए संकट काल हो सकता है.

Extraordinary white moose was spotted taking a dip in a pool in Sweden’s Varmland County

( by Hans Nilsson ) pic.twitter.com/QJtL2u5u4H

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 15, 2022