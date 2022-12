कभी देखा है हाथी को एक्स-रे कराते हुए? अस्पताल में आज्ञाकारी बच्चे की तरह नज़र आया सबसे विशाल जानवर

इंसानों की तरह ही जानवरों की भी तबियत खराब होती है. उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है. ऐसे में इलाज की जरूरत तो उन्हें भी होती है. लेकिन चेकअप कराने से लेकर उनका ट्रीटमेंट होने तक डॉक्टरों की चुनौतीपूर्ण होता है. इंसानों को कब क्या करना है क्या जरूरत है ये समझाना आसान है, लेकिन जंगली जानवरों के लिए ये मुश्किल होता है. एक ऐसे हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अस्पताल में इतनी शराफत दिखाई कि डॉक्टरों को कहना पड़ा ऐसा कॉपरेटिव मरीज़ कभी नहीं देखा.

ट्विटर के @ikaveri पर शेयर वीडियो में एक हाथी अस्पताल में अपना एक्सरे कराने पहुंचा. जहां डॉक्टरों के साथ बड़े ही आज्ञाकारी जीव की तरह पेश आया. जैसा डॉक्टर कहते गए, वो वैसा ही करता. एक आदेश सुनते ही फट से जमीन पर लेट गया हाथी. बेहद क्यूट है ये वीडियो.

अस्पताल में पहुंचे हाथी ने दिखाई शराफत

सोशल मीडिया पर एक ऐसे हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजरना पड़ रहा था. लिहाजा चेकअप और इलाज के लिए उसे अस्पताल जाना पड़ा. लेकिन चुनौती यह थी कि हाथी जैसे विशाल जीव का चेकअप होगा कैसे. उसका एक्स रे करना आसान नहीं था, लेकिन हाथी ने डॉक्टरों के साथ इतनी शराफत दिखाई, मानों वो अपने महावत के साथ हो. जिसके इशारे पर हाथी कैसे भी चल देते हैं. जैसे ही एक्स-रे के लिए डॉक्टरों ने हाथी को लेटने को कहा, वो झट से जमीन पर पसर गया और शराफत से अपनी एक्सरे करवा ली.

I am sure you have never seen such a cooperative patient coming in for an X-Ray pic.twitter.com/UNmhSIrXOr

— Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) December 7, 2022