सड़क पर बदहवास दौड़ते गैंडे को देख दंग लोग, जब जंगल में बसने लगे घर तो ऐसे ही होगा जानवरों से सामना

इंसान जैसे-जैसे विकास, उन्नति और प्रगति कर रहा है, इसके नाम पर खेत खलिहान और जंगलों को खत्म करता जा रहा है. जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन भी बिगड़ रहा है. जानवरों को जगह कम पड़ने लगी. यही वजह है कि अक्सर कोई खूंखार जंगली जानवर बस्ती मेँ घुस आता है. तो कभी शहर, मॉल और स्कूल में भी नजर आ जाते हैं जानवर. लेकिन इसके जिम्मेदार हम इंसान है. क्योंकि हमने उनसे उनका जंगल छीन लिया.

Wildlife viral series में IFS सुशांत नंदा के ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में सड़क पर बदहवास दौड़ता एक गैंडा नजर आया. सड़क के दोनों ओर लोगों के घर बने दिख रहे हैं. लेकिन असल में वो गैंडा बस्ती में नहीं, बल्कि बस्ती उसके आवासिय इलाके तक पहुंच गई है. वीडियो शेयर कर IFS सुशांत नंदा ने कैप्शन दिया- ‘जब मानव बस्ती एक गैंडे के आवास में चली जाती है … एक शहर में राइनो के भटकने के साथ भ्रमित न हों.’

जंगल में बस गई बस्ती तो आखिर जानवर कहां जाएं?

वीडियो में बेतहाशा दौड़ते रायनो यानी गैंडा को देखकर हर किसी की चिंता यही थी कि क्या वो इंसानी बस्ती में घुस आया है? कहीं वो इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचा दे. लेकिन वीडियो के मुताबिक गैंडा इंसानों की बस्ती में नहीं घुसा था, बल्कि इंसानों ने जबरन उसके घर पर कब्जा जमाकर अपना आशियाना बसा लिया. जंगल, जमीन, मिट्टी, पहाड़ और पेड़ की जगह जानवरों के आसपास ईंट सीमेंट की दीवार वाले घर और कंक्रीट की सड़कें हो गई. जानवरों के लिए उनकी पूरी पारिस्थितिकी बदल गई. पानी और खाने के उनके प्राकृतिक साधन समाप्त हो गए. ऐसे में वो जानवर जाएं तो जाएं कहां. बस फिर क्या था यहाँ वहाँ वो गैंडा बेतहाशा दौड़ता नजर आया. वीडियो देख कुछ लोगों ने चिंता जताई कि बेचारा भूखा है और खाने की खोज में भटक रहा है.

When the human settlement strays into a rhino habitat…

Don’t confuse with Rhino straying in to a town pic.twitter.com/R6cy3TlGv1 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 5, 2022

कब थमेगा जानवरों के घरों पर इंसानों का कब्जा?

जंगली जानवरों के सामने आ रही समस्या को लेकर शेयर इस वीडियो पर लोगों ने हैरानी के साथ साथ दुख भी जताया. एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा- ‘सरकार जंगलों या जानवरों के आवास के पास बस्तियों की अनुमति क्यों देती है? क्या उन्हें हटाया नहीं जा सकता, यदि वे वास्तव में चाहते हैं?’ वहीं एक और यूजर ने कहा कि- ‘यह देखकर बहुत दुख हुआ! बेचारा, खाने के लिए कहाँ भाग रहा है?’…. तो एक दूसरे शख्स ने लिखा- ‘बेचारा जानवर- समुद्र के बीच में छोड़े गए इंसान जैसा महसूस होगा.’

Tags: Ajab Gajab news, Amazing wildlife video, Khabre jara hatke, Viral Video on Social Media