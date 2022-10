कुत्ते के पैरों में हुई परेशानी तो मालिक ने बना दी लिफ्ट, दिल छू लेगा इंसान और जानवर के बीच का प्यार

कुत्तों को इंसानों को सबसे करीब कहा जाता है. जानवर के तौर पर कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त भी कहे जाते हैं. कुत्ते अपने मालिक की सुरक्षा के लिए जान तक बाज़ी लगा देते हैं. उनके लिए हर मुशअकिल के लड़ जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा अटैचमेंट सिर्फ डॉगी को ही होता है. बल्कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने पालतू जानवरों का इतना ख्याल रखते हैं जैसे फैमिली मेंबर हों. ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा एक शख्स ने डॉगी के लिए लिफ्ट बना दी.

ट्विटर के @buitengebieden पर शेयर वीडियो में एक कुत्ता सीढ़ी के साइट में लगे लिफ्ट बस में उतरता दिखा तो लोग अचरज में पड़ गए. दरअसल डॉगी आर्थरायटिस से पीड़ित है. सीढ़ी उतरने में उसे तकलीफ ना हो इसलिए मालिक ने अपने पालतू के लिए घर मे ही लिफ्ट लगा दी. वीडियो को 34 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

डॉगी के लिए मालिक ने घर में लगा दी लिफ्ट बस

वायरल वीडियो में एक शख्स की अपने डॉगी के प्रति फिक्र और केयर देख आप भावुक हो सकते हैं. वीडियो में एक डॉगी सीढी के साइड से एक बस जैसी लिफ्ट से नीचे उतरता दिखाई दिया. जिसे पहली नज़र में आप किसी मॉल या पार्क का नज़ारा समझ सकते हैं. लेकिन ये घर है जहां शख्स ने अपने पालतू डॉगी के लिए ये लिफ्ट बनाई है ताकी उसे सीढ़ी से नीचे उतरने और चढ़ने में कोई दिक्कत न हो.

This dog owner made a bus lift for his dog who suffers from arthritis.. 😊 pic.twitter.com/KtosixsusM

— Buitengebieden (@buitengebieden) October 17, 2022